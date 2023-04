Ambiente: Masci, domani in piazza con “Roma Cura Roma”. Appuntamento al Parco della Resistenza dalle 9 alle 13

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Anche quest’anno il Masci, Movimento adulti Scout cattolici italiani, ha aderito a “Roma Cura Roma”, manifestazione organizzata dall’assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale prevista sabato 15 aprile. Una giornata dedicata alla cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutti i Municipi con il coinvolgimento e la partecipazione delle principali associazioni ambientaliste, del volontariato, dei comitati, delle associazioni di quartiere e dei singoli cittadini. Il Masci, riferisce una nota dello stesso movimento scout, in particolare sarà al Parco della Resistenza dalle 9 alle 13, per il secondo anno. Progettato da Raffaele Vico nel 1939 su un’area compresa tra piazza Albania, via Marmorata, via della Piramide Cestia e via M. Gelsomini, è molto frequentato a ogni ora, ma è spesso oggetto di atti vandalici. Oltre al Masci aderiscono all’iniziativa Associazioni co-promotrici dell’evento: Retake, Wwf, Plastic Free, Acli, Csv Lazio, Agesci e Fai. Sarà presente il personale del Dipartimento Tutela ambiente, della Protezione civile, della Polizia locale e di Ama (rappresentata dal vicedirettore generale Emiliano Limiti) che, come lo scorso anno, fornirà il supporto tecnico e logistico.