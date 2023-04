Diocesi: Savona-Noli, domani passeggiata nel Parco dell’Adelasia

Prosegue “La montagna, il gruppo, la strada”, il progetto turistico ambientale a cura dell’Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport della diocesi di Savona-Noli e in collaborazione con la guida Paola Bussino. Sabato 15 aprile, dalle 9, sarà “Primavera al Parco dell’Adelasia”, un sentiero ad anello nell’antico bosco savonese, ora parco, tra castagni e faggi monumentali, luogo della prima battaglia napoleonica. Lunghezza 5 km, dislivello 200 m, durata 3 ore e mezza. “L’iniziativa si propone di far conoscere l’ambiente in cui viviamo dal punto di vista culturale, storico, religioso e naturalistico, facendo esperienza di camminare insieme agli altri in fraternità e amicizia, per scoprire il riflesso di Dio in tutto ciò che ci circonda, dai più ampi panorami alle più esili forme di vita”, ha spiegato la direttrice dell’Ufficio diocesano, Manuela Pastorino. “La montagna – continua – è la meta da raggiungere per scoprire luoghi e personaggi significativi per la nostra fede. Il gruppo per scoprire che insieme agli altri è più facile camminare creando un clima di amicizia e condivisione. La strada per prestare attenzione al sentiero che si percorre un passo dopo l’altro e meglio osservare un panorama o un raggio di sole che filtra tra i rami e sentire il profumo di un fiore”.