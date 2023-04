Diocesi: Lamezia Terme, gli auguri al vescovo emerito Luigi Antonio Cantafora per l’ottantesimo compleanno

“La Chiesa che è in Lamezia Terme, insieme al suo vescovo, mons. Serafino Parisi, si stringe con affetto al vescovo emerito, mons. Luigi Antonio Cantafora, nella ricorrenza del suo ottantesimo compleanno, ringraziando il Signore per il suo ministero episcopale che lo ha visto al servizio della nostra Chiesa”. È quanto si legge in una nota diffusa dalla diocesi nella quale si ricorda che “nei suoi quindici anni di episcopato, durante i quali la diocesi di Lamezia Terme ha vissuto con gioia la visita di Papa Benedetto XVI e l’inaugurazione del complesso interparrocchiale San Benedetto alla cui dedicazione presenziò il segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin, mons. Cantafora non ha mai fatto mancare le sue costanti preghiera e presenza all’intero territorio diocesano al quale ha guardato e, con discrezione, sia pur sofferente per la malattia, continua a guardare con gli occhi di padre”.