Diocesi: Caritas Bergamo, da domani mostra fotografica “Rivolgere lo sguardo per ascoltare una riga più in basso”

In occasione di Bergamo-Brescia Capitali italiane della cultura 2023, le rispettive Caritas diocesane attraverso diversi linguaggi espressivi, propongono un percorso comune che mette al centro i gesti e i vissuti di carità, vero e proprio capitale umano e relazionale, cifra distintiva di una comunità attenta alla persona.

In particolare, domani, sabato 15 aprile, verrà inaugurata a Bergamo, alle 10 nello spazio a lato della chiesa di Sant’Agata nel Carmine, la mostra fotografica “Rivolgere lo sguardo per ascoltare una riga più in basso”. Gli scatti del fotoreporter Adriano Treccani saranno esposti fino al 25 aprile. “Nel loro intrecciarsi, gli scatti fotografici – viene spiegato in una nota – si svelano e si rivelano insieme, restituendo ‘la bellezza della carità’, quasi a dire ‘che belle parole, i gesti’. Il percorso fotografico è fatto di immagini, volutamente senza titolo, e accompagnato da poche parole, essenziali. Per essere colto e accolto, il percorso fotografico si affida al punto di vista, nella consapevolezza che ‘dal punto di vista da cui si guarda il mondo, tutto dipende’. Allo spettatore: l’invito a lasciarsi attraversare dalle immagini e coglierne i molteplici significati”.

In serata, poi, alle 21, la chiesa di Sant’Agata nel Carmine ospiterà il concerto di musica classica degli allievi del Conservatorio di Bergamo.