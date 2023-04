Brasile: Senato, approvata l’istituzione della Giornata nazionale del Rosario maschile

La Commissione Istruzione, Cultura e Sport del Senato brasiliano ha recentemente approvato la Giornata nazionale del Rosario maschile (Terço dos Homens), attraverso una proposta di legge del deputato Eros Biondini, che ora passerà alla firma del presidente. La data scelta per la Giornata nazionale del Rosario maschile è l’8 settembre, quando la liturgia cattolica celebra la solennità della Natività della Vergine Maria. Il movimento del Rosario maschile, che attualmente raccoglie circa 2.500.000 devoti in tutto il grande Paese latinoamericano, è stato riconosciuto in alcuni Stati, come Sergipe, San Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhao.

Il santuario nazionale di Aparecida è teatro ogni anno di un grande pellegrinaggio nazionale del Rosario maschile. L’ultima edizione si è svolta tra il 10 e il 12 febbraio, con la partecipazione di 70.000 uomini cattolici.

Il deputato Biondini ha sottolineato, in relazione all’iniziativa, “il profondo significato devozionale per i cattolici brasiliani e la forza di questo movimento per il rafforzamento di una società giusta, solidale e impegnata nella dignità e spiritualità dell’essere umano”.

Da parte sua, il senatore e relatore del progetto, Wellington Fagundes, ha affermato che il Rosario maschile è un movimento cristiano che mira a “coinvolgere gli uomini di tutte le generazioni nella Chiesa cattolica attraverso questo atto di fede e devozione, come stimolo fondamentale per la formazione della famiglia cristiana e della società nel suo complesso”.