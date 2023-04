Abusi: Unicef e Interpol, firmato accordo di cooperazione per prevenire e identificare lo sfruttamento sessuale di minori

Il segretario generale dell’Interpol, Jürgen Stock, e Catherine Russell, direttore generale dell’Unicef, hanno firmato un accordo di cooperazione che supporterà i governi nazionali nel mondo a prevenire e identificare lo sfruttamento e l’abuso sessuale di bambini online e altre questioni sulla protezione dell’infanzia.

Secondo il nuovo accordo, le due organizzazioni coopereranno per sostenere le agenzie delle forze dell’ordine nazionali a livello globale per migliorare la loro risposta ai crimini di sfruttamento e abuso sessuale contro i bambini, anche sostenendo l’istituzione di unità o squadre specializzate nelle indagini sullo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minorenni online e rafforzando l’efficacia di tali squadre laddove già esistenti; promuovendo la formazione e lo sviluppo professionale sistematico, in modo che il personale delle forze dell’ordine abbia conoscenze e competenze aggiornate in materia di identificazione delle vittime e degli autori di reato, di analisi forense digitale per lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minorenni online, di colloqui a misura di bambino incentrati sui sopravvissuti e di utilizzo del database Interpol International Child Sexual Exploitation (Icse); promuovendo e facilitando un migliore collegamento tra le forze dell’ordine, i servizi sociali e altri fornitori di servizi alle vittime, per garantire che le vittime e i sopravvissuti ricevano un supporto coordinato e multidisciplinare durante tutto il processo penale e oltre, per sostenere il loro recupero.