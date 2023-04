Diocesi: Tursi-Lagonegro, domani l’ordinazione sacerdotale di Simone Arnesano

Domani, nella diocesi di Tursi-Lagonegro, il diacono Simone Arnesano sarà ordinato presbitero, alle ore 18, nella messa vigiliare della Domenica della Divina Misericordia, nella chiesa di San Francesco di Assisi a Senise (Pz), durante la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Vincenzo Orofino, vescovo di Tursi-Lagonegro.

Arnesano – informa la diocesi – ha 27 anni: è nato il 16 ottobre 1995 ed è stato ordinato diacono il 4 luglio 2022 a Tursi (Mt). Dopo la scuola media a Senise, suo paese di origine, Simone ha frequentato il liceo scientifico “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo (Pz). Dopo un anno di università a Potenza, ha intrapreso nel 2016 il cammino di formazione al sacerdozio presso il Seminario maggiore interdiocesano di Basilicata “San Giovanni Paolo II” ove ha conseguito il titolo di baccellierato in Teologia a giugno 2022. Negli anni del Seminario ha svolto l’attività di tirocinio pastorale nelle parrocchie di Chiaromonte, Senise e San Giorgio Lucano. Da diacono ha intrapreso il percorso di studi in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso la Pontificia Università Salesiana a Roma e ha offerto il suo ministero per la parrocchia di Santa Gemma Galgani a Roma. Il neo ordinato presbitero presiederà per la prima volta l’Eucaristia domenica 16 aprile. alle ore 11, nella chiesa madre di Senise.