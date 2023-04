Solidarietà: Vicenza, stasera concerto di beneficenza a favore degli interventi abitativi della Caritas

Il Rotary Club Vicenza e la Caritas diocesana vicentina insieme per sostenere i progetti e gli interventi in risposta all’emergenza abitativa. L’appuntamento con la solidarietà è per stasera, 14 aprile, alle 20.45, nella cattedrale di Vicenza, dove si potrà assistere al concerto, promosso dal Club vicentino con la partecipazione di tutti i 10 club della provincia, che vedrà esibirsi il Coro Amadeo di Salisburgo (180 elementi) e l’orchestra da camera di Hallein-Salisburgo, diretti dal maestro Moritz Guttmann, nel Requiem KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart. L’evento – informa la diocesi – è patrocinato dal comune di Vicenza e vede la collaborazione della sezione di Vicenza “M. Pasubio” dell’Associazione nazionale alpini, del Comitato vicentino della Croce rossa italiana e del Rotaract. L’ingresso è libero, a partire dalle 20.15 e fino ad esaurimento posti, con raccolta fondi a scopo benefico.

L’intero ricavato sarà infatti devoluto agli interventi che Caritas diocesana vicentina sta attuando per fronteggiare l’emergenza abitativa e che sono inglobati nel progetto “Casa” (Comunità accoglienti a sostegno dell’abitare). Secondo il monitoraggio del progetto “Dom Veneto”, formulato in base ai dati di tutte le persone intercettate dai servizi pubblici e privati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, si calcola che a Vicenza siano circa 600 le persone che vivono in condizione di grave marginalità e, stando ai dati del Servizio sociale territoriale e Servizi abitativi del comune di Vicenza (anni 2020-2022), sono 103 le famiglie che si sono rivolte ai Servizi sociali perché sottoposte a procedure di sfratto. Numeri destinati a salire vertiginosamente se si guarda al più vasto territorio della diocesi. “Le donazioni raccolte durante il concerto – spiega il direttore della Caritas diocesana vicentina, don Enrico Pajarin – serviranno a sostenere diverse nostre attività: il ricovero notturno di Casa San Martino per persone senza dimora, l’housing sociale (strutture e appartamenti per rispondere ad emergenze abitative temporanee) e le altre forme di sostegno all’abitare, come la distribuzione di alimenti e beni di prima necessità, l’erogazione di sostegni economici per bollette, mensilità di affitto o rette scolastiche, o ancora l’accompagnamento di anziani bisognosi di compagnia e aiuto nell’adempimento delle faccende domestiche o di piccole commissioni. Ringraziamo dunque il Rotary Club Vicenza per aver pensato a Caritas diocesana vicentina in occasione di questo concerto benefico”.