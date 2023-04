Anziani e persone fragili: Fatebenefratelli, Mastrolilli è il nuovo direttore della Rsa San Carlo Borromeo di Solbiate

(Foto: Fatebenefratelli)

Diego Mastrolilli è il nuovo direttore della Rsa San Carlo Borromeo di como, una struttura della Provincia lombardo veneta dei Fatebenefratelli. La sua è anche una scelta di vita, come racconta: “Dopo aver iniziato il mio percorso professionale in ambito industriale e commerciale, ho trovato il mio ‘perché’ nel mondo dell’assistenza alle persone fragili, necessariamente caratterizzato da un elevato coinvolgimento relazionale, dove posso esercitare pienamente i principi instillati dai miei genitori, quali etica, correttezza, attenzione alla persona. Da oltre 15 anni mi occupo della direzione di strutture socio sanitarie assistenziali e ho avuto l’opportunità di svolgere la mia attività professionale in differenti contesti: Rsa, Rsd, Centri diurni integrati, hospice. Conosco quindi le difficoltà che vivono quotidianamente le persone fragili insieme ai loro familiari”. Una struttura a carattere residenziale, sottolinea, va gestita con “la diligenza del buon padre di famiglia” ma anche con competenze specifiche. Nel caso di Solbiate, si aggiunge il carisma di San Giovanni di Dio, che per Mastrolilli sostiene la “qualità del servizio” attraverso persone di qualità. “La sfida del futuro – evidenzia – sarà quella di accompagnare le persone che lavorano con noi a diventare persone migliori, più attente, più capaci, più etiche… come il carisma di San Giovanni di Dio ci insegna”. Un altro obiettivo del nuovo direttore sarà quello di coinvolgere i giovani del territorio nelle attività della residenza, per non disperdere quell'”enorme valore in termini di esperienza e saggezza si racchiude all’interno delle residenze per anziani”.