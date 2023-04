Movimenti: Contaldo (RnS), “Gesù passa notando proprio la nostra umanità ferita, che viene a sanare con il Suo infinito amore”

“Vogliamo vedere Gesù: con questo desiderio ci apprestiamo a vivere la 45ª Convocazione nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo”. Lo dichiara il neo presidente di RnS, Giuseppe Contaldo. Proprio durante la Convocazione nazionale è previsto il passaggio di consegne dal Comitato nazionale di Servizio uscente al nuovo. “Per vedere Gesù – prosegue Contaldo – occorre innanzitutto farsi guardare da Lui! Il desiderio di vedere Dio abita da sempre il cuore di ogni uomo e di ogni donna. Lasciamoci allora osservare negli occhi da Gesù, perché cresca in noi la speranza di scorgere la luce, di gustare lo splendore della verità”, aggiunge Contaldo. “‘Non nascondermi il tuo volto’ (Sal 27, 8), recitano le Scritture – ricorda -: questo volto – lo sappiamo – Dio ce lo ha rivelato in Gesù Cristo. Intendiamo essere gli amici entusiasti di Gesù, che presentano il Signore a quanti desiderano vederLo, soprattutto a coloro che sono da Lui più lontani. Egli passa notando proprio la nostra umanità ferita, che viene a sanare con il Suo infinito amore”. Con questa attesa “ci ritroveremo a Rimini per condividere, di nuovo insieme, quella fraternita e quella comunione che il Covid ha limitato ma non fiaccato nei nostri animi”, conclude Contaldo.

Come nelle passate edizioni, saranno inoltre organizzati il Meeting Baby e il Meeting Bambini e Ragazzi, per un totale di 300 presenze previste. L’emittente Radio Maria (canale 789 del digitale terrestre Dvb-T, Dab+ sul canale 12C o sul sito www.radiomaria.it) seguirà in diretta l’evento con i seguenti orari: sabato 22 aprile dalle ore 18.30 alle ore 20; domenica 23 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19; lunedì 24 aprile dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 18 alle ore 19.30; martedì 25 aprile dalle ore 12 alle ore 13.30.

