Movimenti: RnS, alla Fiera di Rimini dal 22 al 25 aprile la 45ª Convocazione nazionale

Si avvicina la 45ª Convocazione nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS, in programma dal 22 al 25 aprile alla Fiera di Rimini. Dopo tre anni di assenza causata dalla pandemia, ritorna quest’anno il grande evento di preghiera e di evangelizzazione organizzato dal Movimento sul tema: “Vogliamo vedere Gesù! (Gv 12, 21): e Lui che passa beneficando e risanando” (At 10, 38). Un’occasione propizia, preceduta, dal 9 febbraio al 21 aprile, dalla speciale proposta spirituale denominata “Muro di Fuoco”, con ben 70 turni ininterrotti di Adorazione che coinvolgono, ogni giorno, per 24 ore consecutive, 3 diocesi e arcidiocesi di Italia ed estero. La prima sessione, nel pomeriggio di sabato 22 aprile – dopo l’accoglienza, la Preghiera comunitaria carismatica con l’Atto di affidamento a Maria, la lettura dei messaggi e il saluto di Pino Scafuro, moderatore di Charis International -, verrà aperta dalla relazione sul tema: “Camminate secondo lo Spirito” (Gal 5, 16), a cura di Mario Landi, coordinatore nazionale uscente del RnS. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Nicolo Anselmi, vescovo di Rimini. La giornata di domenica 23 aprile sarà dedicata all’esperienza della misericordia di Dio e inizierà con la liturgia penitenziale e le confessioni sacramentali; quindi, la monizione spirituale sul tema “Vogliamo vedere Gesu!” (Gv 12, 21) dettata da Salvatore Martinez, presidente nazionale uscente del RnS. Seguirà il Roveto ardente di liberazione e guarigione sul tema: “E Lui che passa beneficando e risanando” (At 10, 38) animato dallo stesso Martinez. Nella sessione pomeridiana, si terra la celebrazione di ringraziamento con il passaggio di consegne dal Comitato nazionale di Servizio uscente al nuovo, sul tema: “Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi… tenendo continuamente presente l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità… Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui” (2 Ts 1, 2-4): il momento sarà guidato da don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS. Interverrà il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che presiederà poi la concelebrazione eucaristica. Lunedì 24 aprile, dedicato alla missione evangelizzatrice, dopo la Preghiera comunitaria carismatica, sarà mons. Jose Manuel Garza Madero, vescovo ausiliare di Monterrey, a tenere la relazione sul tema: “La Chiesa esiste per evangelizzare. Il Rinnovamento carismatico e una grande forza al servizio dell’annuncio del Vangelo, nella gioia dello Spirito Santo”. Seguirà la Preghiera ecumenica per la pace nel mondo. Nel pomeriggio è prevista l’esperienza comunitaria kerigmatica con Seminario di vita nuova “animato” sul tema: “Battezzati in un solo Spirito per essere discepoli-missionari” (cf 1 Cor 12, 13; Evangelii Gaudium, 120). Dopo l’invocazione dello Spirito Santo per una nuova missione carismatica, concelebrerà l’Eucaristica il card. Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Martedì 25 aprile, aperta come sempre dalla Preghiera comunitaria carismatica, sarà il nuovo direttore nazionale del RnS, Gianpaolo Micolucci, a dare le comunicazioni sulla vita del Movimento in vista dei prossimi mesi. La relazione conclusiva sarà tenuta da Giuseppe Contaldo, neo presidente nazionale eletto del RnS, e dal nuovo coordinatore nazionale Rosario Sollazzo. Interverrà il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, che presiederà la concelebrazione eucaristica a chiusura della Convocazione nazionale.