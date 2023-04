Strage di Bologna: Ucsi Emilia-Romagna, lunedì 17 aprile alla stazione si ripete l’omaggio alla targa che ricorda le vittime. Interviene mons. Castellucci

(Foto: Ucsi Emilia-Romagna)

Anche quest’anno si ripeterà l’omaggio dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), sezione Emilia-Romagna, alle vittime della strage di Bologna, con una visita alla lapide collocata nella sala d’aspetto della stazione centrale di Bologna che fu benedetta il 18 aprile 1982 da Giovanni Paolo II.

Nel 1990, l’Ucsi pose un’altra targa sulla parete esterna della sala d’attesa verso il primo binario che fu benedetta dal card. Giacomo Biffi. Dall’anno successivo, in ogni 18 aprile, i giornalisti dell’Ucsi regionale si ritrovano in stazione per pregare per le vittime della strage di Bologna. Un gesto che si ripeterà anche in questo 2023.

L’appuntamento è in programma il giorno prima dell’anniversario, il 17 aprile. Alle 17,15 l’arcivescovo di Modena-Nonantola e Carpi e vicepresidente della Cei, mons. Erio Castellucci, accompagnato dal neo presidente regionale dell’Ucsi, Francesco Zanotti e dai consiglieri, visiterà la Cappella della stazione di Bologna, recentemente restaurata grazie a una convenzione tra Cei e Ferrovie dello Stato.

Dopo una preghiera, ci si sposterà dall’altro lato del prato per la benedizione della stele che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti ucciso nell’attentato dell’Italicus. Poi, mons. Castellucci benedirà entrambe le targhe e si leggerà la preghiera del Papa davanti alla lapide sul primo binario e, nella sala d’attesa della stazione, si pregherà per le vittime della Strage di Bologna davanti alla lapide che ne ricorda tutti i nomi.