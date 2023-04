Diocesi: mons. Turazzi (San Marino), “pellegrinaggio sui luoghi che hanno dato i natali al fondatore della Città-Stato è un gesto di gratitudine”

“Questo pellegrinaggio è anzitutto un gesto di gratitudine, quasi una restituzione per il dono che Marino, insieme a Leone, ha fatto alle nostre genti portando sui nostri monti la ‘gioia del Vangelo’”. Lo ha affermato il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, nel messaggio che questa mattina ha rivolto ai capitani reggenti della Repubblica di San Marino prima di intraprendere il viaggio verso la Croazia. “Sono in partenza alla volta di Arbe – ha spiegato il presule –, sui luoghi che hanno dato i natali al santo Marino, fondatore della Città-Stato che porta il suo nome, la Serenissima Repubblica di San Marino. Parte con me una folta rappresentanza della nostra diocesi (oltre 100 persone)”. Il vescovo ha poi ricordato che “sono previsti incontri con autorità religiose e civili nei giorni 15 e 16 aprile. Nel momento della partenza è desiderio mio e dei pellegrini che mi accompagnano rivolgere alle Loro Eccellenze un deferente saluto con la rassicurazione di una particolare preghiera al santo fondatore per le Loro persone e la loro Reggenza appena iniziata”.