Diocesi: Noto, il vescovo Rumeo ordinerà presbitero il diacono don Christopher Fava

Sabato 15 aprile, alle 10.30, nella basilica cattedrale di San Nicolò, il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, ordinerà presbitero il diacono don Christopher Fava. Si tratta della prima ordinazione presbiterale per il neo presule netino, a quasi un mese dalla sua consacrazione episcopale.

Don Christopher è originario di Ispica, della parrocchia Santa Maria Maggiore. Dopo gli anni in Seminario, gli studi di Teologia e l’esperienza pastorale nella parrocchia Ss. Crocifisso in Rosolini, il 27 settembre 2022 è stato ordinato diacono. Attualmente, studia Diritto canonico a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, e presta il suo servizio presso una parrocchia romana. Don Christopher chiede preghiere in vista del ministero a cui è stato chiamato da Dio: “Pregare per i sacerdoti è un atto a favore di tutti, perché la Pasqua che stiamo ancora celebrando possa essere vissuta nella sua concretezza quale passaggio ad una vita nuova: la vita in Cristo. Ed è questo che noi sacerdoti siamo chiamati ad operare nella vita dei cristiani”.