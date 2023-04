Povertà educativa: Biella, domani s’inaugura “Cascina Oremo”

Talento, inclusione, sostenibilità: sono queste le parole chiave che descrivono il progetto “Cascina Oremo”, acronimo che sta per “Orientamento, rete, educazione, movimento per tutti, ospitalità”, un investimento di risorse per oltre 12 milioni di euro messo in campo dalla Fondazione Cassa di risparmio di Biella e cofinanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” per le attività educative e per la ristrutturazione di un’antica cascina nella quale nascerà un nuovo polo educativo, sportivo, innovativo e inclusivo con una struttura all’avanguardia.

“Cascina Oremo” metterà a disposizione del Biellese spazi didattici, palestre, piscine, aule e laboratori, nei quali bambini e ragazzi con e senza disabilità e le loro famiglie potranno trovare percorsi di inclusione a 360° e sviluppare i propri talenti grazie al supporto di diversi specialisti che operano in collaborazione con gli enti impegnati nel progetto: Consorzio sociale Il Filo da Tessere, Tantintenti Scs onlus, Cooperativa sociale Sportivamente e Domus Laetitiae Scs di Solidarietà onlus.

“Si tratta di un progetto strategico capace di rigenerare un intero asse della città, con al centro il Polo formativo di Città Studi e L’accademia dello sport Pietro Micca, che ha coinvolto una rete ampia e coesa di enti e associazioni presenti sul territorio, ottenendo anche l’interesse dell’impresa sociale Con i Bambini che investirà sulle potenzialità dei progetti formativi contro la povertà educativa minorile”, ricorda una nota.

Il nuovo complesso, il cui cantiere è stato avviato nel 2022 in occasione del trentennale dell’ente, sarà inaugurato sabato 15 aprile 2023.