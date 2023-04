Diocesi: Caritas Casale Monferrato, domani inaugurazione della nuova mensa

Verrà inaugurata domani, sabato 15 aprile, la nuova mensa della Caritas diocesana di Casale Monferrato. Il taglio del nastro è in programma alle 16.30 nella nuova struttura in strada Caduti nei Lager Nazisti 239, nei pressi della stazione ferroviaria. “È un’opera diocesana per le persone bisognose e sole, è un’opera per volontari e chiunque voglia affacciarsi al mondo del volontariato, è un segno che dice il desiderio di condividere tempo e amicizia con chi vive qualche forma di fragilità”, hanno spiegato dalla Caritas diocesana, guidata da don Marco Calvo.

L’opera è stata realizzata grazie al contributo dell’8 per mille alla Chiesa cattolica e a quelli della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, della Buzzi Unicem e del Comune di Casale.