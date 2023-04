Salute mentale: Fafce, il 26 aprile conferenza al Parlamento europeo su “lavoro e solitudine” in Europa

La solitudine è una realtà in crescita e senza precedenti in Europa, che ha un impatto negativo sull’equilibrio tra lavoro e vita privata e sul benessere dei lavoratori: nel 2020, il 25% dei cittadini dell’Ue si è sentito solo più della metà del tempo. Lo dice la European Sunday Alliance (Alleanza europea per la domenica) che il 26 aprile organizza una conferenza su “lavoro e solitudine” per fare luce sulla “importanza della qualità del tempo di riposo sincronizzato per la salute mentale dei lavoratori”. L’evento, che si svolgerà nella sede del Parlamento europeo, è promosso dalla Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce), in collaborazione con il Ppe, e intende “promuovere il dibattito a livello Ue sull’istituzione di un giorno di riposo settimanale comune per tutti i cittadini”. “I periodi di riposo settimanale non comprendono solo la quantità di tempo, cioè una giornata senza lavoro, ma anche la qualità di questo riposo”, si legge ancora nell’invito: la giornata libera dal lavoro deve permettere di “coniugare il riposo personale e legame sociale”, dal momento che le persone sono “parte di una comunità e le loro relazioni interpersonali giocano un ruolo chiave nel loro equilibrio tra lavoro e vita privata”. L’invito a partecipare al dibattito è rivolto a responsabili politici e stakeholder (ci si può iscrivere al seguente link).