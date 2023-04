Trivellazioni in Adriatico: mons. Pavanello (Adria-Rovigo), “la Bassa Padana vive dell’acqua e la tutela dell’ambiente passa per la custodia di questo bene prezioso”

Sono davvero tanti gli aspetti che saranno affrontati durante l’incontro dal titolo “Le trivellazioni in Adriatico: domande per il presente, responsabilità per il futuro”, promosso dai vescovi delle tre diocesi che affacciano sulla laguna del Delta: mons. Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia, mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo; mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. L’appuntamento è domani, giovedì 13 aprile, alle ore 18, nella sala Eracle di Porto Viro (Ro). Un incontro che segue un percorso già avviato di riflessione comune come spiega il vescovo di Adria Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello: “Uno degli aspetti interessanti del convegno di Porto Viro è il suo carattere interdiocesano: tre vescovi e tre diocesi (tra l’altro di due Regioni ecclesiastiche diverse) si mettono insieme per affrontare un tema di interesse comune. Questa iniziativa comune non è la prima, perché da alcuni anni, per impulso della Commissione di pastorale sociale della diocesi di Adria-Rovigo, è stata avviata una proficua collaborazione tra le tre diocesi del Delta del Po nell’ambito della tutela del creato”. Il filo conduttore di questi eventi “è l’acqua: la Bassa Padana, infatti, vive dell’acqua e la tutela dell’ambiente passa inevitabilmente per la custodia di questo bene prezioso. I fiumi nel loro scorrere sono elementi di unione tra territori diversi e il convergere insieme delle Chiese che stanno sulle loro rive indica una risorsa preziosa per il rispetto dell’ambiente e per lo sviluppo socio-economico. Il lavoro fatto assieme ha portato ora ad affrontare insieme anche il tema dell’estrazione di idrocarburi nel Delta del Po e nel Mare Adriatico. Si spera che ciò possa essere di stimolo agli enti locali, in particolare le Regioni, ad affrontare insieme i problemi di territori che hanno una loro unità al di là delle diverse appartenenze amministrative”.