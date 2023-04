Diocesi: Loreto, sabato 15 aprile inaugurazione della mostra “Amore fa queste cose”, proposte per un’iconografia della Santa Famiglia

Sabato 15 aprile, alle ore 16, sarà inaugurata e aperta al pubblico presso la Cappella dei Santi Pellegrini la mostra dal titolo “Amore fa queste cose”, proposte per un’iconografia della Santa Famiglia, a cura della Scuola iconografica di Seriate in collaborazione con il Museo pontificio Santa Casa e la Fondazione Russia cristiana e con il contributo di Banca Generali Private. Lo annuncia la Delegazione pontificia di Loreto.

“Saranno esposte una quarantina di icone, nate dal confronto durato due anni sul tema della famiglia, da parte di una trentina di iconografi italiani di diversa provenienza ed esperienza artistica a partire dalle riflessioni di Papa Francesco nell’anno dedicato all’Amoris laetitia e in quello dedicato alla figura di San Giuseppe. Saranno gli stessi iconografi presenti all’inaugurazione a presentare la mostra”, spiega una nota della Delegazione pontificia.

L’arcivescovo di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, che sarà presente all’inaugurazione, ha così commentato l’iniziativa: “La famiglia, prima di essere un problema, dobbiamo considerarla la grande risorsa che è scritta nel cuore di ogni persona: è la cellula della società e della Chiesa. Questo è il messaggio che proviene dalla Santa Casa. La mostra costituisce un’opportunità di bellezza e di spiritualità per custodire e promuovere il valore insostituibile della famiglia”.

Le opere resteranno esposte presso la basilica dei Santi Pellegrini (Cappella Pomarancio). La mostra sarà aperta e visitabile al pubblico ad ingresso libero fino all’8 settembre, seguendo gli orari di apertura della Basilica Pontificia della Santa Casa.

Maggiori informazioni presso il Museo pontificio Santa Casa al numero di telefono 071-9747198 o museopontificio@delegazioneloreto.it.