Persone con disabilità: Tivoli, domani al via la IX Conferenza nazionale delle persone sordocieche “Avanti con coraggio, oltre ogni umana fragilità”

Si svolgerà dal 13 al 16 aprile la IX Conferenza nazionale delle persone sordocieche dal titolo “Avanti con coraggio, oltre ogni umana fragilità”. L’appuntamento è presso il Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme (Rm).

Si tratta di un momento di confronto che ha l’obiettivo di portare all’attenzione dei media, dell’opinione pubblica e delle Istituzioni le istanze di chi non vede e non sente, a partire da quei diritti fondamentali che dovrebbero essere loro garantiti all’interno di una società maggiormente inclusiva.

L’iniziativa prenderà il via domani, alle ore 17, con gli interventi del presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli, del presidente del Comitato delle persone sordocieche Francesco Mercurio e del presidente nazionale della Fish Vincenzo Falabella, per poi proseguire nei giorni successivi con le sedute plenarie che avranno come protagoniste le storie di quattro persone sordocieche di diverse età e con differenti esperienze di vita, che non si sono mai arrese davanti alle difficoltà imposte dalla loro disabilità complessa, andando oltre ogni umana fragilità.

La conclusione dei lavori si svolgerà domenica 16 aprile alla presenza del ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli.