Diocesi: Trapani, ad Alcamo concerti in Lis per l’inclusione tra sordi e udenti

Domani, giovedì 13 aprile, alle ore 20,30 presso la chiesa Gesù Cristo Redentore di Alcamo, nella diocesi di Trapani, in occasione della festa parrocchiale, il coro “MaterDei” si esibirà in un concerto di canti sacri, gospel, gregoriani e mariani, alcuni dei quali saranno eseguiti in Lis (Lingua italiana dei segni) dal team “Seguimi con la Lis”.

Altro appuntamento domenica 30 aprile, alle ore 20, presso la chiesa San Giuseppe di Alcamo con il coro “Choraliter” accompagnato dal team “Seguimi con la Lis”.

L’intento di questi appuntamenti è puntare all’inclusione tra sordi e udenti, provando a far comprendere che la diversità non crea barriere, ma proprio a partire dalla diversità nasce la bellezza e la comunione.