Consiglio d’Europa: Assemblea parlamentare, in plenaria situazione civili ucraini e bambini trasferiti in Russia

La “situazione dei civili ucraini, compresi i bambini, sfollati con la forza o trasferiti nella Federazione Russa o nei territori ucraini sotto il controllo de facto della Federazione Russa” sarà al centro della plenaria dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Pace) a Strasburgo dal 23 al 28 aprile. Interverrà online la First Lady ucraina, Olena Zelenska. Lo comunica in una nota il Consiglio d’Europa. Si discuterà di un rapporto sulle strategie politiche per “prevenire, prepararsi ed affrontare le conseguenze delle catastrofi naturali” come i terremoti in Turchia e Siria. Inoltre, ci sarà un dibattito sul quarto Vertice del Consiglio d’Europa, RoadToReykjavik il 16-17 maggio 2023, con un intervento di Síofra O’Leary, presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo. Interverrà anche il presidente islandese, Guðni Th. Jóhannesson. Il ministro degli Esteri islandese, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, presenterà la comunicazione del Comitato dei ministri, che l’Islanda presiede. La commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa (CdE), Dunja Mijatović, illustrerà il rapporto annuale per il 2022. Ci sarà il question time con il segretario generale del CdE, Marija Pejčinović Burić. Tra gli altri temi: l’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti umani e le costituzioni nazionali, i giovani e i media.