Persone con disabilità: Fish, reso ancor più accessibile il sito della federazione

Il tema dell’accessibilità digitale sta a cuore a Fish. Per questo è stato reso ancor più accessibile il sito della federazione per consentire a tutte le persone con differenti disabilità di navigare con facilità e fruire dei diversi contenuti. “Uno strumento di comunicazione importante per il mondo che rappresentiamo, reso ancor più accessibile grazie alla collaborazione avviata con Accessiway, società leader in Italia per l’accessibilità digitale”, si legge in una nota.

Tale collaborazione si consolida anche con la partecipazione del presidente Fish Vincenzo Falabella all’evento “Accessibilità e inclusione digitale”, che avrà luogo alle 15 di oggi presso fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino. Un’occasione per fare una panoramica approfondita dello stato di accessibilità dei siti web in Italia e garantire una accessibilità globale che garantisca pari opportunità alle tante persone con disabilità.

“Il 98 per cento dei siti web è inaccessibile alle persone con disabilità. Anche un lavoro in questa direzione rientra in quel cambiamento culturale sul quale stiamo costruendo reti. Considerando che il 20 per cento della popolazione ha una differente disabilità, occorre accelerare per garantire l’accessibilità digitale ai tanti cittadini e cittadine con disabilità che vivono nel nostro Paese. Si tratta di garantire diritti e il diritto alla comunicazione e all’informazione è uno di quei diritti fondamentali in considerazione del fatto che sempre più il digitale e la tecnologia è entrata a far parte della nostra vita quotidiana”, dice Vincenzo Falabella, presidente di Fish.