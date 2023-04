Diocesi: Trapani, domani il presidente di Ac Notarstefano aprirà i festeggiamenti per il centenario dell’Azione Cattolica di Calatafimi

Domani, alle ore 20.15, il presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Giuseppe Notarstefano, docente di statistica presso l’Università Lumsa di Roma, aprirà i festeggiamenti per il centenario dell’Azione Cattolica nella parrocchia San Silvestro Papa a Calatafimi Segesta, nella diocesi di Trapani, con un intervento sul tema “Ac: una Chiesa che accoglie. Riscopriamo la nostra identità”. Il primo circolo – si ricorda in una nota della diocesi di Trapani – è stato infatti costituito il 4 aprile 1920, ma il momento celebrativo è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria Covid19. “Sarà un modo per ricordare, riscoprire e risvegliare l’importante missione che l’Azione Cattolica ha nella Chiesa e nel mondo”, dice la presidente diocesana di Ac Pina Piazza. Seguirà l’inaugurazione di una mostra nella chiesa di San Giuliano che ripercorre 100 anni di vita associativa che hanno attraversato il fascismo, la guerra, la nascita della Repubblica, il Concilio Vaticano II. Le celebrazioni continueranno sabato 27 maggio con un incontro che vedrà coinvolti i ragazzi i giovani e gli adulti della parrocchia insieme a tutta la comunità, e si concluderanno domenica 28 maggio con un’attenzione particolare ad una laica di Azione Cattolica che ne ha profondamente segnato la storia e tracciato strade di futuro: “Armida Barelli: una storia che continua”. Interverrà per l’ occasione Ernesto Preziosi , vice postulatore della causa di beatificazione di Armida Barelli, presidente del Centro studi storici e sociali (Censes) e docente di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. A conclusione la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli.