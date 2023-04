Diocesi: Como, al Seminario sabato 15 aprile il workshop “Siamo ciò che comunichiamo” con don Ravagnani e Rosa Giuffrè

“Siamo ciò che comunichiamo”. L’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali in collaborazione con l’Ufficio per la catechesi della diocesi di Como, in occasione della nella 57ª Giornata per le comunicazioni sociali, propone un workshop formativo sulla comunicazione digitale aperto a educatori: laici consacrati e sacerdoti. L’appuntamento si terrà sabato 15 aprile, dalle 9.30 alle 13, nel Seminario di Como. Intervengono don Alberto Ravagnani e Rosa Giuffrè. Don Ravagnani interverrà sul tema “Il Vangelo di sempre con i linguaggi di oggi”, Giuffrè su “Essere credibili nella Pastorale digitale”. Seguiranno focus group (sacerdoti e seminaristi con don Alberto) e la plenaria, con domande e conclusione.