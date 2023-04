Papa Francesco: udienza, “non si annuncia il Vangelo da fermi, come leoni da tastiera o con il copia-e-incolla”

“Non c’è annuncio senza movimento, senza uscita, senza iniziativa”. A ribadirlo è stato il Papa, nell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata allo zelo apostolico secondo San Paolo. “Non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer facendo polemiche come leoni da tastiera e surrogando la creatività dell’annuncio con il copia-e-incolla di idee prese qua e là”, il monito di Francesco: “Il Vangelo si annuncia muovendosi, camminando, andando”. Il termine usato da Paolo, per indicare la calzatura di chi porta il Vangelo, “è una parola greca che denota prontezza, preparazione, alacrità”, ha spiegato il Papa: “È il contrario della trasandatezza, incompatibile con l’amore”.