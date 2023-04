Sanità: Fnopi-Cersi e Rcsi di Dublino, siglato protocollo di intesa per lo sviluppo della professione infermieristica a livello internazionale

È stato siglato un protocollo d’intesa tra Fnopi-Cersi, il Centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo dell’infermieristica istituito dalla Federazione e Rcsi University of Medicine and Health Sciences di Dublino, per promuovere la ricerca infermieristica anche a livello internazionale e tutte le iniziative a essa legate. Il protocollo, spiega la Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche), “parte dalla necessità individuata da entrambi le parti di promuovere assieme la ricerca, la formazione, lo sviluppo professionale e l’aggiornamento scientifico in campo infermieristico, anche attraverso indagini interdisciplinari, per sviluppare la qualità delle cure fornite ai cittadini e migliorare la percezione del pubblico nei confronti della professione infermieristica”. Altro obiettivo è “stimolare lo sviluppo delle competenze e delle prestazioni dei singoli professionisti e dei team di ricerca impegnati a fornire le evidenze scientifiche per una pratica clinica sicura ed efficace”. Le iniziative congiunte contribuiranno ad ampliare la ricerca infermieristica verso l’indagine interdisciplinare, per sviluppare la qualità dell’assistenza fornita e per far avanzare la percezione pubblica della professione infermieristica.