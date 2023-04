Università: domani il sottosegretario Albano ai Transition talks della Lumsa

È in programma per domani, giovedì 13 aprile alle ore 14, all’Università Lumsa, il sesto incontro dei Transition talks dal titolo “Investimenti pubblici e transizione green”, che metterà in luce il legame essenziale tra la transizione ecologica e il ruolo che gli investimenti pubblici possono svolgere nel promuovere la salvaguardia e l’affermazione dei patrimoni nazionali. Parteciperà all’appuntamento Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle finanze, con un intervento sulla valorizzazione del patrimonio pubblico. Il programma della giornata vede dapprima i saluti di Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, seguiti dall’introduzione di Claudio Giannotti, direttore del Dipartimento Gepli della Lumsa, e gli interventi di Lucia Albano e Laura Michelini, associato di Economia e gestione della Lumsa, moderati da Giovanni Ferri, presidente del corso di laurea in Economia e gestione aziendale della Lumsa. I Transition talks, promossi dal corso di laurea in Economia e gestione aziendale (L18), grazie all’incontro/confronto con esperti della materia e testimoni aziendali, intendono sviluppare i temi della doppia transizione ecologica e digitale, che sta trasformando a fondo il mondo delle imprese e del lavoro e che sta cambiando i requisiti per l’occupabilità e per la realizzazione di start up di successo.