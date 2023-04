Cipro: il nunzio Dal Toso ha presentato le lettere credenziali al residente della Repubblica Nikos Christodoulides

(Foto abouna.org)

Nella giornata di ieri mons. Giovanni Pietro Dal Toso ha presentato le lettere credenziali al presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, come nunzio apostolico della Santa Sede accreditato a Cipro. Lo rende noto il sito abouna.org che ricorda che a Nicosia, la capitale di Cipro, ospiterà dal 20 al 23 aprile un simposio dal tema “La Chiesa del Medio Oriente: una speranza incrollabile”, organizzato dal Dicastero per le Chiese orientali, in occasione del 10° anniversario dell’esortazione post sinodale di Papa Benedetto XVI, “Ecclesia in Medio Oriente” (La Chiesa in Medio Oriente). Al simposio parteciperanno i patriarchi cattolici d’Oriente e i loro rappresentanti. Dal Toso è anche nunzio apostolico residente presso il Regno di Giordania.