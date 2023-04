Brasile: oltre 50 comuni colpiti dalle piogge nel Maranhão. L’azione solidale della Chiesa nelle diocesi di Pedreiras e Viana

(Foto Cnbb Nordest)

Più di 50 comuni dello Stato brasiliano del Maranhão, nel nord del Paese, sono stati colpiti dalle piogge che si sono intensificate nel mese di marzo; per questo molte famiglie rimangono senza casa. Per alleviare la situazione, diversi enti e la stessa Chiesa cattolica stanno portando avanti campagne di solidarietà a favore di queste famiglie. La città di Pedreiras, nella diocesi di Bacabal, ha sofferto per le inondazioni del fiume Mearim. Questo fatto si verifica ogni anno e, oltre a generare preoccupazione e perdita di beni materiali, genera anche una rete di solidarietà. A disposizione delle famiglie c’è la “Brigata del Bene”, creata nel santuario di São Benedito, coordinata da padre José Geraldo e composta soprattutto da giovani, che sta portando cibo e vestiti ai senzatetto e agli sfollati del comune.

A Buriticupu, nella diocesi di Viana, oltre alle piogge, la città soffre da anni di un fenomeno geologico chiamato “voçorocas”, ovvero l’apertura di enormi crateri. Ci sono più di 26 voragini che hanno “inghiottito” diverse case nel corso degli anni. In mezzo a questo disastro ambientale, con famiglie che hanno perso la casa e tutti i loro beni, ancora una volta la Chiesa cattolica ha contribuito ad alleviare la situazione. Volontari della parrocchia di Santa Rita da Cascia e di San Francesco d’Assisi hanno aiutato circa 25 famiglie delle comunità di Boa Esperança 2, Juruparana e Brejo do Gonzaga. L’azione consisteva nella fornitura di cesti alimentari, vestiti, fornelli e bombole di gas.