Ue: ponte aereo con 36 tonnellate di forniture essenziali alla Repubblica democratica del Congo

“A causa del drammatico deterioramento della situazione umanitaria nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, l’Ue ha istituito un ponte aereo umanitario per il trasporto di rifornimenti vitali, compresi medicinali, materiali nutrizionali e attrezzature, a Goma”. Lo si legge in un comunicato della Commissione. “Il quarto volo del ponte aereo umanitario dell’Ue ha lasciato l’Europa oggi, con 36 tonnellate di merci da consegnare ai nostri partner umanitari a terra, tra cui Unicef e Save the Children. Questo quarto volo segna la fine della prima fase del ponte aereo umanitario a Goma, organizzato con il sostegno della Francia. I quattro voli effettuati dall’inizio di marzo hanno trasportato a Goma un totale di 140 tonnellate di aiuti umanitari, che saranno distribuiti dai nostri partner umanitari ai più bisognosi. Nelle prossime settimane sono previsti altri voli”. Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: “Il ponte aereo umanitario, istituito con il sostegno della Francia, ha ribadito il nostro sostegno ai più vulnerabili del Paese in questo momento difficile. Rimaniamo pronti a mobilitare tutti i mezzi a nostra disposizione per sostenere i nostri partner umanitari sul campo, fornendo assistenza salvavita a coloro che ne hanno più bisogno”.