Società: Napoli, domani la quarta tappa de “La trappola dell’azzardo”

Si svolgerà domani a Napoli la quarta tappa de “La trappola dell’azzardo”, un progetto ideato da Bper Banca e Avviso Pubblico, al fine di prevenire il gioco d’azzardo patologico, un fenomeno in continua espansione ed evoluzione, sempre più diffuso tra le giovani generazioni.

Quella di Napoli – dopo Roma, Torino e Genova – è la quarta di cinque tappe del progetto, che si concluderà il 9 maggio a Palermo, che prevede incontri gratuiti rivolti sia a studenti e personale scolastico, con focus dedicati su come arginare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i minori, sia a tutta la cittadinanza, in questa tappa in particolar modo al mondo universitario, con l’obiettivo di dare ancora più consapevolezza dei danni all’economia provocati dal gioco d’azzardo, soprattutto a causa del riciclaggio di denaro sporco e del rischio legato a fenomeni di usura.

La giornata di domani prevede due momenti formativi. Il primo incontro dedicato agli studenti e alle studentesse si svolgerà, dalle ore 11 alle ore 13, presso il liceo Eleonora Pimentel Fonseca, in via Benedetto Croce 2, con Giovanni Endrizzi, già senatore e coordinatore del IV Comitato su mafie e azzardo, e Giulia Migneco, responsabile comunicazione di Avviso Pubblico e co-autrice de “La pandemia da azzardo. Rischi, pericoli e proposte di riforma”.

Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, si svolgerà il convegno sul tema “Interessi mafiosi e gioco d’azzardo: su chi puntiamo?”, ospitato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Napoli Federico II, presso l’aula Altiero Spinelli, in Via L. Rodinò, 22.

All’incontro, organizzato in collaborazione con il master interateneo di II livello Apc e il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Federico II di Napoli, dopo i saluti istituzionali di Vittorio Amato, direttore del Dipartimento di Scienze politiche, di Renato Natale, vicepresidente di Avviso Pubblico, di Giovanni De Petrillo, direttore della sede di Napoli di Bper Banca, e di Antonio De Iesu, assessore alle Polizia municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, interverranno Michele Mosca, professore di Politica economica all’Università degli studi di Napoli Federico II; Giovanni Endrizzi, già senatore e coordinatore del IV Comitato su mafie e azzardo; Tommaso Luigi Solazzo, colonnello della Guardia di Finanza; Giovanni Tizian, giornalista, inviato cronaca e inchieste del quotidiano Domani. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Avviso Pubblico e Bper Banca e sul canale YouTube di Avviso Pubblico.