Diocesi: Nardò-Gallipoli, domani il vescovo Filograna ordina un diacono e due sacerdoti

Si veste a festa la diocesi di Nardò-Gallipoli per l’ordinazione diaconale di Michele Busti e presbiterale di don Giovanni Colitta e don Marco Macrì. La concelebrazione sarà presieduta da mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli, a Nardò, presso la cattedrale Maria SS. Assunta a Nardò, domani, giovedì 23 aprile.

I tre ordinandi hanno scelto, d’accordo con il vescovo, la cattedrale per l’ordinazione come ulteriore segno di unità e comunione, provenendo da esperienze di vita diverse.

Alla celebrazione interverranno numerosi sacerdoti e fedeli laici. In particolare saranno presenti i compagni del Seminario regionale di Molfetta, i formatori e il direttore spirituale. Certamente presenti i rappresentanti delle comunità diocesane ed extradiocesane in cui gli ordinandi stanno vivendo il proprio “tirocinio pastorale” e le amiche e gli amici delle città di provenienza. Accanto agli ordinandi la presenza discreta ma sempre attenta e incoraggiante dei parroci delle parrocchie di origine.

Grande emozione per mons. Fernando Filograna: “Auguro al neo diacono e ai novelli presbiteri di saper essere catalizzatori dell’Amore che da Cristo hanno ricevuto, di continuare sempre a servire e presiedere, di essere guide e compagni fidati di viaggio per quanti incontreranno. Sursum corda!”.