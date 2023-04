Diocesi: Pesaro, domani si presenta il libro di mons. Matteo “Opzione Francesco. Per una nuova immaginazione del cristianesimo futuro”

Domani, giovedì 13 aprile, alle ore 18,30, a Villa Borromeo a Pesaro si terrà la presentazione del libro di mons. Armando Matteo “Opzione Francesco. Per una nuova immaginazione del cristianesimo futuro”. Presenteranno il libro mons. Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, e don Mario Florio.

Come sarà il cristianesimo del futuro? Mons. Matteo prova a tracciarne i contorni alla luce del magistero di Papa Francesco. “L’opzione Francesco” avanzata dall’autore è la proposta di un cristianesimo che coltiva prassi e sogni di fraternità; un cristianesimo che sa abitare le periferie e sa fare comunione con chi quelle periferie le abita; un cristianesimo che non chiude gli occhi e non frena la propria lingua di fronte a un sistema economico e sociale che ci prende l’anima oltre che i soldi, producendo e tollerando povertà e disumanità con impensabile leggerezza; un cristianesimo infine che sa ogni giorno ritornare allo sguardo misericordioso del Cristo e che quello sguardo non si stanca mai di portare al mondo intero. “L’opzione Francesco”, tuttavia, non è un’operazione semplice e indolore. Lasciare il “si è sempre fatto così” per una nuova immaginazione del cristianesimo futuro richiede, infatti, ai credenti e ai loro pastori audacia, coraggio, pazienza e soprattutto tantissimo amore per il Vangelo e per l’umanità. Intanto, però, la strada è tracciata.