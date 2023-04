Editoria: Università Cattolica, domani a Milano l’incontro “Dalla pagina allo schermo. Il caso Tutto chiede salvezza”

Come si trasforma una storia, passando dalle pagine di un libro alle scene di una serie che sarà vista sugli schermi di cellulari, di tablet, di televisori? Come ne mantiene la “paternità” l’autore? Come diventa “opera collettiva”? Quali sono i passaggi, quante sono le figure professionali coinvolte, dall’ideazione alla vendita dei diritti, dalla progettazione alla produzione? Per comprendere al meglio questo processo di trasformazione transmediale ormai tipica in editoria, Paola Di Giampaolo (responsabile progettazione e sviluppo dei master in Editoria dell’Università Cattolica) ha coinvolto Daniele Mencarelli, scrittore e autore del romanzo “Tutto chiede salvezza”, Maria Cristina Olati e Sonia Olati, rispettivamente editor/scout e agente dello Studio Olati, insieme a Filippo Rizzello, manager Netflix – Local language series.

Domani, giovedì 13 aprile, a Milano l’incontro “Dalla pagina allo schermo. Il caso Tutto chiede salvezza”, in diretta live alle ore 21 sui social network: YouTube e Facebook gli ospiti sono chiamati ad esporre una “case history” molto recente e di grande impatto mediatico. L’autore di “Tutto chiede salvezza” racconta come ha vissuto la trasformazione del suo libro da romanzo autobiografico a “caso editoriale del 2020”, diventando anche il vincitore del “Premio Strega Giovani” sempre nello stesso anno, a serie di successo; la riflessione prosegue con Maria Cristina Olati e Sonia Olati, rispettivamente editor/scout e agente dell’agenzia che ha accompagnato Davide Mencarelli nella gestione dei diritti dell’opera, fino al passaggio cinematografico. Grazie a Filippo Rizzello si traccia anche l’adattamento del romanzo all’omonima serie Netflix, lanciata con grande successo del 2022.

Gli incontri di “Editoria in progress” sono a cura degli allievi e dei docenti del master BookTelling Comunicare e vendere contenuti editoriali dell’Università Cattolica: è un format di incontri sulle pratiche del mestiere editoriale aperti al pubblico e agli operatori, realizzato in collaborazione con Creleb-Centro di ricerca europeo libro, editoria, biblioteca. Nel 2020, agli eventi nelle fiere si affiancano eventi digitali, come questo. In sintonia con l’approccio pratico dei master in Editoria dell’Università Cattolica, gli incontri sono occasione di esercitazione degli allievi che, coordinati dai docenti, sono parte attiva nell’organizzazione e comunicazione.

Il programma è a cura di Paola Di Giampaolo ed Edoardo Barbieri, direttore del master.