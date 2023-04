Primo Mazzolari: Bozzolo, convegno sul “parroco d’Italia” educatore

La Fondazione Don Primo Mazzolari di Bozzolo dedica il suo convegno annuale di studio al tema “Don Primo Mazzolari educatore: la scuola elementare, gli insegnanti, i valori”. “Don Primo è stato educatore per tutta la sua vita”, spiegano dalla Fondazione. “Educatore alla fede cristiana, come pure agli autentici valori umani, alla pace, alla giustizia sociale. Ma lo è stato anche in un senso più specifico, attraverso un’incessante opera di istruzione e di diffusione di cultura, comprese le dimensioni artistiche e letterarie. Inoltre, egli ha cercato di costruire un permanente rapporto positivo con le maestre e i maestri elementari di Cicognara e di Bozzolo”, dove fu parroco. I nomi di Gesuina Cazzoli, Maria Teresa (Prima) Zaniboni, Erminia Borghi, Gemma Chapuis Mussini ricorrono di frequente nella vita di Mazzolari, “come confidenti e corresponsabili, pur con ruoli diversi, nell’opera educativa rivolta ai più piccoli”.

Il convegno – che si svolgerà nella sala civica di piazza Europa a Bozzolo dalle 10 alle 13 di sabato 15 aprile – sarà aperto dalla presidente della Fondazione Don Primo Mazzolari, Paola Bignardi. Seguirà la relazione di Daria Gabusi (Università “Giustino Fortunato” di Benevento e Università Cattolica del Sacro Cuore) su “La scuola elementare rurale tra anni ’30 e anni ’50”. Il presidente del comitato scientifico della Fondazione, Giorgio Vecchio (Università di Parma), tratterà di “Don Primo formatore e amico di maestre e maestri”. Infine, Stefano Albertini (Casa italiana Zerilli-Marimò, New York University) si soffermerà sui rapporti intercorsi tra Mazzolari e una di queste maestre, Gemma Chapuis Mussini.