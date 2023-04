Diocesi: Caritas Senigallia e ambulatorio solidale Maundodé, sabato un incontro sul diritto alla salute con il presidente di Gimbe

Sabato 15 aprile, alle ore 17.30, all’auditorium San Rocco, in piazza Garibaldi a Senigalllia, Nino Cartabellotta sarà ospite dell’incontro organizzato dall’ambulatorio medico solidale Paolo Simone Maundodé, in collaborazione con Caritas Senigallia, dal titolo “La salute: diritto di ognuno, interesse di tutti”. Cartabellotta, presidente e fondatore della Fondazione Gimbe (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze), sarà sul palco insieme a Massimo Cirri, amico storico di Senigallia, giornalista e conduttore di Rai Radio 2. A coordinare l’incontro Gabriele Pagliariccio e a introdurre Valter Mariotti, entrambi soci fondatori e anime dell’ambulatorio solidale Maundodé.