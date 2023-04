Custodia del Creato: Tavolo Cei e FEdS, venerdì a Roma il seminario nazionale “Costruire pace nella transizione ecologica. Un contributo ai cantieri sinodali della Chiesa italiana”

Venerdì 14 aprile 2023, nella cornice della sede di Confcooperative a Roma, si terrà il 19° seminario nazionale sulla Custodia del Creato dal titolo “Costruire pace nella transizione ecologica. Un contributo ai cantieri sinodali della Chiesa italiana”, organizzato dal Tavolo di studio Custodia del Creato della Conferenza episcopale italiana, in collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo.

Il seminario inizierà alle 10 con i saluti da parte di Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative; mentre l’introduzione ai lavori vedrà Margherita Mazzucco, attrice italiana protagonista nel film “Chiara” che, per l’occasione, leggerà il Cantico delle creature di San Francesco e don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, che evidenzierà motivazioni e finalità del seminario. A don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, il compito di chiudere la giornata di studio sottolineando gli spunti emblematici emersi per contribuire ai cantieri di Betania.