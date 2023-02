Volontariato: Fondazione con il Sud, 3 milioni di euro a sostegno di 137 organizzazioni del Mezzogiorno

Sono 137 le organizzazioni di volontariato meridionali che sono state selezionate dalla Fondazione con il Sud attraverso il nuovo “Bando Volontariato”. Le organizzazioni saranno sostenute complessivamente con 3 milioni di euro per lo svolgimento e consolidamento delle attività ordinarie di volontariato nei settori dell’assistenza sociale, della sanità, della cultura, dell’ambiente e dello sport, della promozione del volontariato, della protezione civile.

“Siamo convinti che il volontariato abbia un ruolo imprescindibile per la coesione sociale e la crescita delle comunità – ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud – e negli ultimi anni, con le criticità dovute alla pandemia e alla guerra esplosa alle nostre porte, si è reso ancora più evidente agli occhi di tutti. Un impegno costante che, con competenza e passione, mette al centro il benessere e i bisogni della collettività, i legami, il desiderio di donare il proprio tempo e le proprie capacità, spesso operando in condizioni di emergenza. La Fondazione con il Sud promuove da sempre questi valori, anche concretamente: in passato, sostenendo programmi avviati da organizzazioni in rete tra loro, nelle ultime due edizioni del bando scegliendo di sostenere direttamente le attività ordinarie delle singole organizzazioni di volontariato presenti nelle province meridionali che hanno ricevuto meno risorse attraverso i nostri bandi”.

Con l’edizione 2021 del “Bando Volontariato”, quindici mesi fa la Fondazione ha sostenuto altre 152 organizzazioni con 3,4 milioni di euro.

Delle 137 organizzazioni sostenute con il nuovo bando, 61 sono pugliesi (province di Brindisi e Taranto), 37 campane (provincia di Avellino), 30 siciliane (provincia di Caltanissetta) e 9 sarde (provincia di Nuoro). Si stima di coinvolgere 10 mila volontari.

Attraverso le precedenti iniziative sul volontariato, che prevedevano il sostegno a programmi di volontariato presentati in rete con più organizzazioni, la Fondazione ha assegnato oltre 28 milioni di euro per sostenere 409 iniziative nelle regioni meridionali.