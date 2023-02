Papa Francesco: ai giovani, “un anno speciale dedicato alla tratta fino alla prossima Giornata”

“Con questo gesto siete inviati come missionari della dignità umana, contro la tratta di persone e ogni forma di sfruttamento”. È l’invito del Papa, che nel videomessaggio inviato ai partecipanti alla Maratona di preghiera online che si svolge in occasione della 9ª Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone commenta così il gesto della luce che simbolicamente sarà consegnata in questi giorni ai giovani venuti a Roma in rappresentanza delle organizzazioni che da anni collaborano per questa Giornata di preghiera e impegno contro la tratta. Con tale gesto, ha annunciato Francesco, “si inaugura un anno speciale di coinvolgimento dei giovani, fino alla prossima Giornata del 2024”: “Custodite questa luce e sarete benedizione per altri giovani”, l’invito del Papa. “Non stancatevi di cercare strade per trasformare le nostre società e prevenire questa piaga vergognosa che è la tratta di persone”, prosegue Francesco, esortando i giovani a “camminare per la dignità, contro la tratta di persone, senza lasciare indietro nessuno”. “Mi auguro che siano in tanti ad accogliere il vostro invito a camminare insieme contro la tratta”, l’auspicio del Papa: “camminare insieme a chi è distrutto dalla violenza dello sfruttamento sessuale e lavorativo; camminare insieme ai migranti, agli sfollati, a chi è in ricerca di un luogo dove vivere in pace e in famiglia”. “Insieme a voi giovani, per riaffermare con coraggio il valore della dignità umana”, conclude Francesco: “Vi ringrazio e vi dico: andate avanti con coraggio! Andate avanti con coraggio! Santa Bakhita prega con noi e per noi. Benedico di cuore tutti voi che lavorate contro la tratta e ogni persona che incontrate in questo cammino per la dignità. Grazie!”.