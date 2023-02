Terremoto in Turchia e Siria: Consiglio Chiese Medio Oriente, “immediata revoca delle sanzioni contro la Siria”

“Sollecitiamo l’immediata revoca delle sanzioni contro la Siria e l’accesso a tutti i materiali, in modo che le sanzioni non si trasformino in un crimine contro l’umanità”: è quanto chiede il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente dopo il sisma del 6 febbraio scorso che ha colpito Turchia e Siria. In un messaggio il Consiglio ricorda che tutte le Chiese in Medio Oriente “hanno messo le loro risorse a disposizione delle persone colpite e sfollate a causa del terremoto, fin dai primi momenti del disastro, nonostante le loro risorse limitate a causa del blocco. Le Chiese – si legge nel testo – sostengono sempre il loro popolo e non risparmieranno sforzi nel fare tutto il possibile per alleviare il loro dolore e condurli verso la prosperità e il progresso”. Anche il Consiglio ecumenico delle Chiese (Cec) ha assicurato il proprio appoggio all’appello contro le sanzioni: “In un momento di disastri e crisi di tali proporzioni – affermano dal Cec – dobbiamo essere uniti per sostenere e offrire l’assistenza necessaria per aiutare i sofferenti, i feriti e le famiglie che hanno perso i propri cari, proprietà e averi. Facciamo tutto il possibile per aiutare”.