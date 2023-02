Rinnovamento nello Spirito: da domani il “Muro di fuoco” in preparazione alla 45ª Convocazione nazionale

Partirà nella serata di domani, 9 febbraio, l’iniziativa “Muro di fuoco” in preparazione alla 45ª Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. L’appuntamento iniziale è in programma alle 21.30, in diretta social dalla cappella “Vergine dalle mani alzate” nella sede nazionale di Roma; seguiranno 70 turni di preghiera, dal 10 febbraio al 20 aprile, che vedranno coinvolte arcidiocesi e diocesi italiane e estere; conclusione il 21 aprile, alle 18.30, al Palacongressi di Rimini. Per due mesi e mezzo si alterneranno 3-4 realtà diocesane ogni giorno, per intercedere e prepararsi a questi al rinnovo degli Organi pastorali di servizio e alla 45ª Convocazione nazionale.

La chiusura del “Muro di fuoco” è prevista , sempre in diretta social, per venerdì 21 aprile a cura del Comitato nazionale di servizio in occasione della tradizionale messa riservata ai volontari e a quanti presteranno servizio nel corso della Convocazione.