Terremoto in Turchia e Siria: diocesi San Marino-Montefeltro invita a sostenere la raccolta fondi di Caritas italiana

La Caritas diocesana di San Marino-Montefeltro, in contatto con Caritas italiana, è impegnata a seguire gli sviluppi del terremoto che ha colpito il sud-est della Turchia ed il nord della Siria e, consapevole della difficile situazione socio-politica dei territori colpiti e del delicato equilibrio in cui operano le Chiese, invita tutte le persone al massimo coordinamento. Per questo motivo l’appello è quello ad evitare raccolte di beni materiali, inviando beni all’estero, indicando come forma di aiuto più opportuna la raccolta di fondi attraverso la Caritas italiana che sta attivando interventi sul posto.