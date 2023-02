Papa Francesco: udienza, “le donne sono la forza che può trasformare il Sud Sudan”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Le Chiese e le organizzazioni di ispirazione cristiana sono in prima linea accanto a questa povera gente, che da anni vive nei campi per sfollati”. Così il Papa ha ricordato l’incontro con gli sfollati interni, svoltosi a Sud Sudan. “In particolare mi sono rivolto alle donne – sono brave le donne lì – che sono la forza che può trasformare il Paese”, ha sottolineato Francesco, ripercorrendo durante l’udienza di oggi in Aula Paolo vi le tappe del suo viaggio apostolico in Africa: “ho incoraggiato tutti ad essere semi di un nuovo Sud Sudan, senza violenza, riconciliato e pacificato”. “Preghiamo perché, nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan, e in tutta l’Africa, germoglino i semi del suo Regno di amore, di giustizia e di pace”, ha concluso il Papa, ringraziando le autorità dei due Paesi e tutti coloro che si sono adoperati affinché la visita andasse bene. “Ringrazio i miei fratelli per avermi accompagnato in questo viaggio ecumenico”, ha concluso a braccio riferendosi all’arcivescovo di Canterbury e primate della Chiesa anglicana, Justin Welby, e al moderatore della Chiesa di Scozia, Iain Greenshields.