Terremoto in Turchia e Siria: Missio Austria, interventi nelle aree devastate dal terremoto. Padre Wallner da Aleppo, “servono cibo e coperte”

“Missio”, che rappresenta le Pontificie opere missionarie in Austria, lancia un appello per donazioni urgenti per interventi in Turchia e Siria, devastate dal disastroso sisma dell’altro giorno. “Ora dobbiamo aiutare rapidamente questi Paesi in crisi. La Siria sta vivendo da settimane la peggiore ondata di freddo degli ultimi anni. E adesso questa catastrofe”, ha scritto il direttore nazionale di “Missio”, padre Karl Wallner, in un comunicato nel quale evidenzia le migliaia di morti e di senzatetto. I partner del progetto “Missio” in Siria stanno già operando con i primi interventi d’emergenza austriaci. “Proprio di recente, un team Missio è stato in Siria per visitare i nostri partner di progetto”, ha riferito Wallner. “Missio” Austria è in contatto con diversi partner di progetti locali, come padre Gerry Baumgartner, missionario austriaco, che lavora da diversi anni a Homs, in Siria. Wallner ha riferito che il missionario aveva già iniziato ad aiutare i sopravvissuti ad Aleppo con i membri delle chiese locali. “La gente ha molta paura. Adesso c’è urgente bisogno di cibo e coperte. Altrimenti, migliaia di persone moriranno di freddo o di fame. La gente ha bisogno del nostro aiuto ora più che mai”, ha detto il religioso. Gran parte di Aleppo, non lontano dall’epicentro del terremoto, è stata distrutta.

“Missio” da molti anni aiuta la popolazione di Aleppo e di altre regioni della Siria, soprattutto i cristiani del Paese che sono sotto pressione. Negli ultimi anni, l’obiettivo principale è stato ricostruire i mezzi di sussistenza dopo la guerra e consentire alle persone di guadagnare un reddito regolare. Ora migliaia di persone ad Aleppo e nel sud della Turchia hanno perso di nuovo tutto. Con il missionario Baumgartner collabora ad Aleppo il “Centro speranza cristiana” per le prime misure di aiuto d’urgenza. “Per favore, aiutate in fretta e non dimenticate le famiglie in Siria, che stanno già soffrendo così tanto”, ha detto Wallner.