Diocesi: Caritas Como, domani al Cinema Astra proiezione di “Trieste è bella di notte” e presentazione dei progetti per i migranti sulla rotta balcanica

Una serata dedicata ai migranti sulla rotta balcanica. È quella in programma a Como il 9 febbraio per iniziativa della Caritas diocesana. Alle 21, presso il Cinema Astra in viale Giulio Cesare 3, verrà proiettato “Trieste è bella di notte”, l’ultimo film-documentario prodotto da ZaLab per la regia di Matteo Calore, Stefano Collizzolli e Andrea Segre. “Il film – si legge in una nota – racconta le vicende di alcuni migranti passati in questi anni dalla città friulana dopo aver percorso la rotta balcanica”. Al termine della proiezione verranno presentati i progetti che la Caritas diocesana di Como sostiene da anni in Bosnia (anche attraverso la colletta diocesana dell’Avvento). Sarà presente Silvia Maraone, operatrice di Ipsia Acli, referente dei progetti in loco. Con i 65mila euro raccolti dalla Caritas diocesana, si legge sulla pagina web dedicata all’iniziativa solidale, “grazie alla collaborazione con Ipsia, Ong delle Acli, e alle Caritas locali abbiamo finanziato negli ultimi anni progetti psico-sociali a favore di migranti in Serbia e Bosnia Erzegovina con un’attenzione particolare a minori e famiglie”.