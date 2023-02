Diocesi: Fidenza, domani un convegno sull’attualità delle cure palliative

Giovedì 9 febbraio alle ore 20.30, presso la sala multimediale del Centro interparrocchiale San Michele in Fidenza, avrà luogo il convegno “Ti sarò vicino. Attualità delle cure palliative”.

Promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute e dall’Associazione medici cattolici italiani (Amci), sezione “Claudio Carosino”, l’iniziativa verrà introdotta dal vicario per la pastorale, don Marek Jaszczak.

Interverranno successivamente Giovanni Zaninetta, professore per il corso integrato di cure palliative presso l’Università di Brescia e già direttore dell’hospice-casa di cura “Domus salutis” di Brescia; Anna Tedeschi, direttrice dell’hospice presso l’ospedale di Vaio in Fidenza, che parlerà dell’hospice e della sua integrazione con il territorio; Paolo Ronchini, medico di Medicina generale, il quale parlerà delle cure palliative in ambito domiciliare e delle cure palliative prestate all’interno delle strutture sanitarie. Moderatore Luigi Gardini, medico di medicina generale e presidente Amci Fidenza. Le conclusioni sono affidate al vescovo Ovidio Vezzoli.