Tribunale ecclesiastico regionale Flaminio: Bologna, domani il card. Zuppi inaugurerà l’anno giudiziario

È in programma per la mattinata di giovedì 9 febbraio l’inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano “Flaminio” per le cause di nullità matrimoniale del quale il card. Matteo Maria Zuppi è moderatore. La cerimonia si svolgerà a partire dalle 11.30 nella Sala “Santa Clelia” dell’arcivescovado di Bologna. Dopo la relazione sull’attività svolta nel 2022 a cura del vicario giudiziale, mons. Massimo Mingardi, seguirà l’intervento di don Marco Scandelli, vicario giudiziale aggiunto, su “Il processo più breve di fronte al Vescovo: buone pratiche”. L’intervento del card. Zuppi concluderà l’inaugurazione.

“Questa ricorrenza – afferma mons. Mingardi – è occasione per invitare i fedeli che hanno sperimentato la separazione coniugale a prendere in considerazione la possibilità di un accertamento dell’eventuale nullità del loro matrimonio. È comprensibile che questo non avvenga appena dopo la separazione, ma è consigliabile non lasciar passare troppo tempo sia perché, a distanza di anni, è più difficile raccogliere le prove a favore della nullità, sia perché la persona potrebbe arrivare a desiderare un nuovo matrimonio e si troverebbe nell’impossibilità di farlo perché non ha ancora ‘risolto’ quello precedente”.