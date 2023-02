Spagna: card. Osoro (Madrid), “l’impegno di cura deve estendersi a tutta la vita. L’assistenza sanitaria comprende la ricerca di un maggiore sviluppo umano”

Il cardinale arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, dedica la sua lettera settimanale ai malati e alla sofferenza, alla vigilia della festa di Nostra Signora di Lourdes, nella quale si celebra la Giornata diocesana di Pastorale della salute e prende il via la Campagna del malato. La Chiesa “mai potrà disattendere queste due opere essenziali: l’evangelizzazione e la cura degli infermi nel corpo e nello spirito”, evidenzia l’arcivescovo di Madrid, prima di ricordare i suoi viaggi a Lourdes con gli ammalati e di come abbia visto sempre “la fede e la forza che li sostiene in mezzo alle difficoltà”. I malati, afferma il porporato, “trovano la forza per vivere nella fiducia e nella speranza”.

La lettera tocca anche altri aspetti: scoprire che “l’impegno di cura” si deve estendere a tutta l’esistenza dell’essere umano. L’assistenza sanitaria, ricorda il card. Osoro, comprende la ricerca di un “maggior sviluppo umano”, favorendo un “ambiente familiare e sociale adeguato”. Per questo, “la presenza della cappella nei centri ospedalieri è importante” e non solo per i credenti. “Per coloro che dubitano o non credono lo è perché nel silenzio trovano pace e il coraggio di porsi domande”.