Diocesi: Lecce, domani il card. Semeraro consegnerà il decreto di venerabilità del servo di Dio Ugo De Blasi

(foto diocesi Lecce)

La diocesi di Lecce comunica che domani, alle 18 in cattedrale, il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, presiederà la messa, all’inizio della quale verrà data lettura del decreto di venerabilità del servo di Dio Ugo De Blasi, firmato dallo stesso porporato. Il decreto verrà poi consegnato alla diocesi nelle mani dell’arcivescovo Michele Seccia, del postulatore della causa di canonizzazione di don Ugo De Blasi, del frate minore padre Gianni Califano e del cancelliere della curia metropolitana, don Vincenzo Martella, che parteciperanno alla funzione assieme al clero leccese e ai vescovi Donato Negro (Otranto), Luigi Pezzuto, Fernando Filograna (Nardò-Gallipoli), Vito Angiuli (Ugento-Santa Maria di Leuca) e Cristoforo Palmieri.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Portalecce e da Tele Dehon (canale 19).